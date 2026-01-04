A- A+

EUA ATACA VENEZUELA Rubio diz que falar de eleições na Venezuela 'é prematuro neste momento' "Há muito trabalho pela frente", disse o secretário

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou neste domingo (4) que é “prematuro neste momento” falar de eleições na Venezuela, em entrevista ao canal NBC.

“É prematuro neste momento. Há muito trabalho pela frente”, disse.

“Importam-nos as eleições, importa-nos a democracia (...) Mas o que mais nos importa, antes de tudo, é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos”, acrescentou.

Veja também