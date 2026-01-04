EUA ATACA VENEZUELA
Rubio diz que falar de eleições na Venezuela 'é prematuro neste momento'
"Há muito trabalho pela frente", disse o secretário
Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos - Foto: Joe Raedle/Getty Images North América/Getty Images via AFP
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou neste domingo (4) que é “prematuro neste momento” falar de eleições na Venezuela, em entrevista ao canal NBC.
“É prematuro neste momento. Há muito trabalho pela frente”, disse.
Leia também
• EUA está disposto a trabalhar com o atual governo venezuelano se tomar 'decisões certas', diz Rubio
• Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista
• Chefe diplomática da UE pede 'contenção' na Venezuela após falar com Rubio
“Importam-nos as eleições, importa-nos a democracia (...) Mas o que mais nos importa, antes de tudo, é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos”, acrescentou.