EUA ATACA VENEZUELA

Rubio diz que falar de eleições na Venezuela 'é prematuro neste momento'

"Há muito trabalho pela frente", disse o secretário

Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados UnidosMarco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos - Foto: Joe Raedle/Getty Images North América/Getty Images via AFP

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou neste domingo (4) que é “prematuro neste momento” falar de eleições na Venezuela, em entrevista ao canal NBC.

“É prematuro neste momento. Há muito trabalho pela frente”, disse.

Leia também

• EUA está disposto a trabalhar com o atual governo venezuelano se tomar 'decisões certas', diz Rubio

• Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista

• Chefe diplomática da UE pede 'contenção' na Venezuela após falar com Rubio

“Importam-nos as eleições, importa-nos a democracia (...) Mas o que mais nos importa, antes de tudo, é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos”, acrescentou.

