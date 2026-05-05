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Estados Unidos

Rubio diz que fase ofensiva da guerra contra o Irã está 'encerrada'

O governo Trump tinha 60 dias após o início das hostilidades para informar o Congresso sobre a guerra

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Rubio é ecretário de Estado dos Estados UnidosRubio é ecretário de Estado dos Estados Unidos - Foto: Jonathan Ernst / POOL / AFP

Os Estados Unidos concluíram suas operações ofensivas contra o Irã, declarou nesta terça-feira (5) o secretário de Estado, Marco Rubio, o que confirma uma comunicação oficial dirigida ao Congresso quase um mês depois do início de um frágil cessar-fogo.

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"A operação está encerrada — Epic Fury — tal como o presidente informou ao Congresso. Concluímos essa fase", disse Rubio aos jornalistas na Casa Branca.

O governo Trump tinha 60 dias após o início das hostilidades para informar o Congresso sobre a guerra, iniciada sem solicitar uma permissão prévia.

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