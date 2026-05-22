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Guerra no Oriente Médio

Rubio diz que houve alguns avanços em relação ao Irã, mas ressalta que acordo ainda não é certo

"É necessário ter um Plano B caso o Irã se recuse a reabrir o Estreito de Ormuz", acrescentou ele sobre possíveis novas hostilidades contra o pais persa

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversa com jornalistas durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores da OTAN em Helsingborg, Suécia, em 22 de maio de 2026O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversa com jornalistas durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores da OTAN em Helsingborg, Suécia, em 22 de maio de 2026 - Foto: AFP/Divulgação

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta sexta-feira, 22, que houve alguns avanços em relação às conversas com o Irã, mas que um acordo ainda não é certo. "Não quero exagerar, mas houve um movimento e isso é bom" afirmou Rubio em coletiva à margem da reunião dos ministros das Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Ele reiterou que Teerã não pode ter uma arma nuclear e que a questão de enriquecimento de urânio precisa ser abordada.

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"É necessário ter um Plano B caso o Irã se recuse a reabrir o Estreito de Ormuz", acrescentou ele sobre possíveis novas hostilidades contra o pais persa.

O Paquistão continua sendo o principal interlocutor nas negociações, segundo Rubio.

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