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Guerra no Oriente Médio Rubio diz que houve alguns avanços em relação ao Irã, mas ressalta que acordo ainda não é certo "É necessário ter um Plano B caso o Irã se recuse a reabrir o Estreito de Ormuz", acrescentou ele sobre possíveis novas hostilidades contra o pais persa

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta sexta-feira, 22, que houve alguns avanços em relação às conversas com o Irã, mas que um acordo ainda não é certo. "Não quero exagerar, mas houve um movimento e isso é bom" afirmou Rubio em coletiva à margem da reunião dos ministros das Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Ele reiterou que Teerã não pode ter uma arma nuclear e que a questão de enriquecimento de urânio precisa ser abordada.

"É necessário ter um Plano B caso o Irã se recuse a reabrir o Estreito de Ormuz", acrescentou ele sobre possíveis novas hostilidades contra o pais persa.

O Paquistão continua sendo o principal interlocutor nas negociações, segundo Rubio.

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