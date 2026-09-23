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INTERNACIONAL Rubio diz que Israel e Oriente Médio não precisam que Cisjordânia se torne "uma nova crise" "A última coisa de que Israel, ou a região, precisam é de uma nova crise ou de um novo foco de tensão", afirmou o secretário

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, alertou nesta quarta-feira (23) que a última coisa de que Israel e o Oriente Médio precisam é que a Cisjordânia se torne uma nova crise regional.

"A última coisa de que Israel, ou a região, precisam é de uma nova crise ou de um novo foco de tensão. Entendemos que esse é o caso, e é isso que está acontecendo", disse Rubio.

No início desta semana, o Exército israelense realizou uma operação em larga escala no assentamento de Neve Tzuf, na Cisjordânia, perto de Ramallah. A operação ocorreu após a morte de um colono israelense no domingo.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. Mais de 500 mil israelenses vivem em assentamentos na região, considerados ilegais pela comunidade internacional, juntamente com cerca de três milhões de palestinos.

A violência aumentou na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em outubro de 2023.

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