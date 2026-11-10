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Paraguai Promotores de Justiça tentarão abrir cofre do ex-presidente Peña no Paraguai Cofre foi encontrado atrás de parede falsa em mansão de ex-presidente paraguaio

O Ministério Público do Paraguai pretende abrir nesta terça-feira (10) um cofre de alta segurança oculto na mansão de veraneio do ex-presidente Santiago Peña, destituído e preso pelo escândalo do colapso do Ueno Bank, informaram veículos da imprensa local.

Os investigadores descobriram no domingo o compartimento atrás de uma parede falsa na casa do ex-mandatário em San Bernardino, a cerca de 50 km de Assunção.

Na ocasião, não conseguiram acessar o cofre, que qualificaram como de "alta complexidade", e por isso voltaram nesta terça-feira com "o dispositivo correspondente para proceder à abertura", anunciou o Ministério Público, sem informar a metodologia utilizada.

Na segunda-feira, o promotor Christian Benítez declarou à ABC que avaliava solicitar a colaboração de Leticia Ocampos, esposa do ex-presidente, para liberar o acesso mediante reconhecimento biométrico, ou realizar uma detonação controlada.

A mansão foi financiada parcialmente por meio de empréstimos do Ueno Bank, cujas parcelas mensais, segundo a investigação, equivaleriam a seis vezes o salário de Peña.

A descoberta ocorreu em meio a uma onda de operações em razão do colapso do banco digital, colocado sob intervenção em 3 de novembro por problemas de solvência, deixando três milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos.

Na segunda-feira, os promotores revistaram por quase cinco horas outra residência de Peña em Assunção, onde apreenderam documentos, celulares, computadores e gravações de câmeras de segurança.

Também realizaram busca e apreensão em uma sede do banco e na residência do ex-presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, que antes integrava o conselho de administração do Ueno Bank e agora está em prisão preventiva.

O Ministério Público anunciou ainda tratativas com autoridades dos Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar possíveis recursos desviados ao exterior.

Peña, destituído na sexta-feira por meio de um acelerado julgamento político, é acusado de utilizar sua influência para favorecer o Ueno Bank, do qual foi acionista indireto até 2025.

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