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Conflito Rubio diz que Otan deve responder à 'decepção' de Trump sobre o Irã "Opiniões do presidente, francamente de decepção, com alguns dos nossos aliados da Otan e com a resposta deles às nossas operações no Oriente Médio, estão bem documentadas", disse o secretário de estado americano

O secretário do Estado americano, Marco Rubio, anunciou nesta sexta-feira (22) que os aliados de Otan deverão “responder” pela “decepção” do presidente Donald Trump com a falta de apoio em sua guerra contra o Irã.

"As opiniões do presidente, francamente de decepção, com alguns dos nossos aliados da Otan e com a resposta deles às nossas operações no Oriente Médio, estão bem documentadas. Isto terá que ser abordado, isto não será resolvido ou abordado hoje", disse Rubio antes de se reunir com seus homólogos da aliança na Suécia.

Trump não escondeu sua petição com a recusa dos países de Otan a apoiá-lo na guerra lançada contra o Irã em 28 de fevereiro, ao lado de Israel.

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