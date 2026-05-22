Conflito
Rubio diz que Otan deve responder à 'decepção' de Trump sobre o Irã
"Opiniões do presidente, francamente de decepção, com alguns dos nossos aliados da Otan e com a resposta deles às nossas operações no Oriente Médio, estão bem documentadas", disse o secretário de estado americano
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, participa da reunião dos ministros das Relações Exteriores da OTAN em Helsingborg, Suécia, em 22 de maio de 2026 - Foto: Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP
O secretário do Estado americano, Marco Rubio, anunciou nesta sexta-feira (22) que os aliados de Otan deverão “responder” pela “decepção” do presidente Donald Trump com a falta de apoio em sua guerra contra o Irã.
"As opiniões do presidente, francamente de decepção, com alguns dos nossos aliados da Otan e com a resposta deles às nossas operações no Oriente Médio, estão bem documentadas. Isto terá que ser abordado, isto não será resolvido ou abordado hoje", disse Rubio antes de se reunir com seus homólogos da aliança na Suécia.
Leia também
• Petróleo fecha em queda com avanços diplomáticos para encerrar guerra no Oriente Médio
• França anuncia ajuda de 710 milhões para limitar impacto da guerra no Oriente Médio
• Ex-combatente da guerra na Ucrânia está treinando traficantes do CV no uso de drones para transporte
Trump não escondeu sua petição com a recusa dos países de Otan a apoiá-lo na guerra lançada contra o Irã em 28 de fevereiro, ao lado de Israel.