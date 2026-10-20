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Internacional Rubio elogia 'avanço substancial' da Índia na diversificação energética Chefe da diplomacia dos Estados Unidos chegou a Mumbai para uma visita de três dias, em sua segunda viagem oficial ao país neste ano

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, elogiou nesta terça-feira (20) o "avanço substancial" da Índia na diversificação de seus abastecimentos de energia, depois de o país ter limitado a dependência de seu principal fornecedor, a Rússia.

Rubio chegou a Mumbai para uma visita de três dias, em sua segunda viagem oficial à Índia neste ano. Ambos os países querem superar os esforços comerciais e fortalecer os laços energéticos.

A Índia é um importante importador de petróleo russo, e a guerra tarifária lançada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em abril do ano passado aumentou o atrito entre Washington e Nova Délhi.

Os dois países chegaram a um acordo comercial provisório em fevereiro para reduzir as tarifas americanas sobre os produtos indianos. Mas, como a Suprema Corte anulou posteriormente as tarifas de Trump, não se sabe quando entrará em vigor.

Rubio está otimista. “Estamos o mais perto que se pode estar”, ressaltou nesta terça-feira.

A agricultura é um dos temas espinhosos porque a Índia reluta em exportar seus produtores a uma maior concorrência estrangeira. Washington quer que a Índia amplie seu abastecimento de energia nos Estados Unidos.

As exportações de bens da Índia para os Estados Unidos aumentaram 21% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado.

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