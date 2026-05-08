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Conflito

Rubio espera para esta sexta-feira a resposta do Irã à proposta dos EUA para pôr fim à guerra

"Esperamos uma resposta deles hoje em algum momento (...) Espero que seja uma oferta séria, realmente espero", disse o chefe da diplomacia americano

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O secretário de Estado dos EUA, Marco RubioO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio - Foto: Saul Loeb / AFP

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que seu país espera que o Irã responda nesta sexta-feira (8) à proposta americana para pôr fim à guerra.

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“Esperamos uma resposta deles hoje em algum momento (...) Espero que seja uma oferta séria, realmente espero”, disse Rubio aos jornalistas durante uma visita à Itália.

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