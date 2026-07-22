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Internacional

Rubio espera uma visita 'muito positiva' de Xi Jinping a Washington em setembro

Embora reconheça que os dois países têm "diferenças significativas", enfatizou que "terão que trabalhar nelas"

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Presidente chinês, Xi JinpingPresidente chinês, Xi Jinping - Foto: Jessica Lee/POOL/AFP

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (22) que espera uma visita “muito positiva” do presidente chinês, Xi Jinping, aos Estados Unidos em setembro.

Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco RubioO secretário de Estado americano, Marco Rubio        Foto: Brendan Smialowski/AFP

Embora a visita ainda não tenha sido oficialmente confirmada, Rubio deixou claro que a Casa Branca prevê que ela ocorrerá, após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, à margem de uma cúpula de líderes do sudeste asiático.

“Acredito que o presidente Xi terá uma visita muito positiva quando vier a Washington”, disse Rubio aos repórteres em Manila, acrescentando que ele e Wang passaram muito tempo discutindo o assunto.

Embora reconheça que os dois países têm “diferenças significativas”, enfatizou que “terão que trabalhar nelas”.

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A reunião desta quarta-feira (22) entre Rubio e Wang ocorreu poucos dias depois dos Estados Unidos condenarem as ações de Pequim no disputado Mar da China Meridional e após recentes acusações do presidente americano, Donald Trump, sobre uma suposta interferência chinesa nas eleições americanas.

Pequim negou categoricamente essas acusações.

Trump optou por Pequim em maio e se vangloriou de sua boa relação com Xi, apesar da rivalidade geopolítica entre os dois países.

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