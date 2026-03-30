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GUERRA Rubio: Estamos decepcionados com cooperação da Otan em guerra com Irã e podemos rever aliança Em entrevista, o secretário criticou a postura de países europeus, citando restrições ao uso de espaço aéreo e bases militares pelos EUA

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que a cooperação com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) tem sido "decepcionante" durante a guerra envolvendo o Irã e Israel, e indicou que a relação poderá ser revista após o fim do conflito.

Em entrevista à Al Jazeera, Rubio criticou a postura de países europeus, citando restrições ao uso de espaço aéreo e bases militares pelos EUA. "Foi muito decepcionante", disse, acrescentando que, diante desse cenário, "tudo isso terá de ser reexaminado" após a operação militar.

O secretário ressaltou que a aliança precisa ser "mutuamente benéfica" e não pode funcionar como "uma via de mão única", ao mencionar questionamentos dentro do governo americano sobre as vantagens estratégicas da Otan.

Rubio também afirmou que a ofensiva contra o Irã tem objetivos claros e duração limitada. Segundo ele, a operação será encerrada quando essas metas forem atingidas.

"A guerra no Irã vai acabar quando alcançarmos nossos objetivos", declarou. Entre esses objetivos, ele citou a destruição das capacidades militares iranianas, incluindo força aérea, marinha, lançadores de mísseis e instalações de produção de armamentos. Rubio afirmou que os EUA estão "no caminho certo" para cumprir essas metas e indicou que isso deve ocorrer em "semanas, não meses".

O secretário reiterou que, após o cumprimento dessas metas, caberá ao Irã decidir se seguirá respeitando normas internacionais, especialmente no que diz respeito à navegação no Estreito de Ormuz, ponto-chave para o fluxo global de energia.



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