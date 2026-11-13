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tribunal penal internacional Rubio fará dura advertência contra TPI A expectativa é que o secretário de Estado faça as declarações durante a Convenção Nacional de Advogados da Federalist Society

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, se prepara para fazer nesta sexta-feira (13) uma dura advertência ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para que não tente aplicar normas que Washington não reconhece.

A expectativa é que o secretário de Estado faça as declarações durante a Convenção Nacional de Advogados da Federalist Society, trechos do discurso aos quais a AFP teve acesso antecipado.

Isso ocorre cerca de um mês depois de Washington anunciar sanções contra o TPI, prometendo paralisar as operações do tribunal. Seu discurso diante desse grupo conservador também marca sua primeira grande manifestação pública nos Estados Unidos desde a expressiva derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, realizadas no dia 3 deste mês.

Rubio é apontado como um possível sucessor do presidente Donald Trump, embora tenha rejeitado relatos de que estaria planejando deixar o governo para preparar uma candidatura em 2028.

O funcionário afirmou anteriormente que Washington proibiria transações com o que classificou como um "tribunal fora de controle", intensificando uma campanha de longa data do governo Trump contra o organismo sediado em Haia.

A expectativa é que Rubio renove suas críticas ao TPI nesta sexta-feira e o descreva como uma instituição que "não presta contas a ninguém", embora esteja "munida do poder de investigar, processar e prender nossos cidadãos com base em leis às quais não consentimos nem temos controle".

Washington já havia prometido desmontar o tribunal "tijolo por tijolo", depois que seus juízes emitiram um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por supostos crimes cometidos em Gaza.

As sanções anunciadas em outubro entrariam em vigor dentro de seis meses, e os aliados europeus instaram Washington a aproveitar esse período para realizar negociações.

Os Estados Unidos assinaram o Estatuto de Roma, que estabelece o TPI, mas nunca ratificaram o tratado. Israel, Rússia e China também não são membros do tribunal.

Criado em 2002, o TPI processa indivíduos acusados de cometer as atrocidades mais graves e atua como último recurso quando os países não dispõem de sistemas jurídicos adequados para garantir a responsabilização dos envolvidos.

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