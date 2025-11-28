A- A+

diplomacia Rubio não comparecerá à cúpula da Otan na próxima semana O secretário planeja não participar da cúpula e enviar em seu lugar seu adjunto, Christopher Landau, explicaram essas fontes sob condição de anonimato

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, não comparecerá à reunião da próxima semana dos chanceleres da Otan, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos não fará parte do encontro, apesar da expectativa dos aliados sobre um plano de Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia.

O presidente Donald Trump tenta encerrar, sem seus aliados militares, quatro anos de invasão russa da Ucrânia por meio de um plano que ainda não recebeu o aval de nenhuma das partes beligerantes.

Rubio planeja não participar da cúpula e enviar em seu lugar seu adjunto, Christopher Landau, explicaram essas fontes sob condição de anonimato.

Veja também