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Internacional Rubio nega envolvimento de Trump em restrições ao Starlink na Ucrânia Segundo o secretário, a prioridade do presidente americano permanece encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, negou nesta quarta-feira (21) que o governo americano tenha determinado restrições ao uso do sistema de comunicação por satélite Starlink pela Ucrânia. Em conversa com jornalistas em Mumbai, na Índia, ele também afirmou não ter conhecimento de que Washington tenha sido informado antecipadamente da decisão atribuída ao empresário Elon Musk.

"O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nem ninguém em nosso governo, jamais solicitou qualquer alteração nesse sistema", declarou Rubio, ao ser questionado sobre reportagem do The Wall Street Journal segundo a qual Musk teria decidido limitar os serviços, surpreendendo Kiev. O secretário ressaltou, porém, que não havia lido a matéria.

Rubio procurou diferenciar o Starlink, serviço comercial de internet por satélite que também pode ser utilizado para orientar drones, do Starshield, sistema desenvolvido para aplicações militares. Segundo ele, enquanto o primeiro opera sob contratos privados, o segundo é um produto de defesa contratado e utilizado pelo Departamento de Guerra americano.

"Não podemos determinar a uma empresa privada quais decisões ela deve ou não tomar", afirmou. O chefe da diplomacia americana acrescentou que, embora Washington possa estabelecer condições para serviços contratados pelas Forças Armadas, não controla as decisões comerciais da SpaceX sobre o Starlink.

Rubio também rejeitou acusações de autoridades ucranianas de que os EUA estariam privando Kiev de recursos essenciais à defesa do país. "Não haveria Ucrânia hoje se não fosse pela assistência que os Estados Unidos forneceram", declarou, destacando o apoio militar de Washington desde o governo de Joe Biden.

Segundo o secretário, a prioridade de Trump permanece encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia.

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