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DIPLOMACIA Rubio nega "pausa" na troca de informações com a Ucrânia O chefe da diplomacia americana instou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky a "concentrar-se em acabar com a guerra"

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira (19) que não houve "nenhuma pausa na troca de informações com Kiev", mas instou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky a "concentrar-se em acabar com a guerra".

"Não houve nenhuma pausa", declarou Rubio à imprensa durante uma visita a Samarkand, no Uzbequistão.

Zelensky afirmou que os Estados Unidos retomaram a troca de informações com a Ucrânia após uma interrupção.

A Ucrânia utiliza o sistema de internet via satélite Starlink, controlado pela SpaceX do bilionário Elon Musk, para sua defesa contra a Rússia, e Zelensky disse que ele foi interrompido na semana passada.

"No que ele deve concentrar-se (...) é em acabar com a guerra", ressaltou o secretário de Estado.

Rubio iniciou nesta segunda-feira no Uzbequistão uma visita relâmpago à Ásia Central para reforçar os laços comerciais com uma região rica em recursos naturais, onde seu país compete com a China.

Depois de sua passagem pelo Uzbequistão, Rubio visitará a Índia na terça-feira, em sua segunda viagem oficial ao país desde maio.

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