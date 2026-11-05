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Internacional Rubio nega planos de deixar o cargo para se candidatar nos EUA O secretário de Estado americano, que também atua como assessor de segurança nacional do presidente Donald Trump, é considerado por muitos um potencial candidato nas eleições presidenciais de 2028

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, negou nesta quinta-feira ao jornal The New York Times que planeje deixar o cargo, após a derrota dos republicanos nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.

Rubio, que também atua como assessor de segurança nacional do presidente Donald Trump, é considerado por muitos um potencial candidato nas eleições presidenciais de 2028.

"Sempre foi minha intenção" trabalhar para o presidente Trump até o fim de seu mandato, afirmou Rubio ao jornal. "Não vou falar mais sobre 2028."

Dias antes das eleições da última terça-feira, o secretário de Estado fez uma aparição incomum ao lado de Trump em um comício, durante a qual subiu ao palanque para falar a uma multidão que o aclamava.

Na manhã de hoje, a Bloomberg News informou que Rubio estaria avaliando deixar o governo. Segundo a reportagem, ele teria conversado com funcionários da Casa Branca sobre sua demissão e estes teriam pedido que ele ficasse.

O Departamento de Estado negou os rumores sobre a saída de Rubio.

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