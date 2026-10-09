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EUA Rubio pede a 'todos os setores da oposição' venezuelana que participem das negociações Próxima mesa de negociação será instalada em 14 de outubro, declarou Rubio a jornalistas ao receber no Departamento de Estado

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, pediu nesta sexta-feira (9) a "todos os setores da oposição" venezuelana que participem do processo de negociação com o governo de Delcy Rodríguez.

A próxima mesa de negociação será instalada em 14 de outubro, declarou Rubio a jornalistas ao receber no Departamento de Estado a líder da oposição nas discussões com o governo, Dinorah Figuera.

"Pedimos a todos os setores da oposição e a todos os setores da sociedade que participem e apoiem este processo", disse Rubio.

Oposição e governo realizaram até agora duas rodadas de conversas, cujo resultado mais concreto foi a libertação de presos políticos.

No entanto, a oposição apresenta divergências internas, e algumas facções criticam a lentidão do processo.

A líder do principal partido de oposição, Vente Venezuela, María Corina Machado, permanece em exílio.

Machado, que se reuniu em várias ocasiões com Rubio e integrantes do governo Trump durante seus meses no exílio, mantém-se à margem dessas conversas em Caracas.

"Esta é a melhor oportunidade que a Venezuela teve em muito tempo de restabelecer a democracia", enfatizou Rubio. "Nosso desejo não é simplesmente que a Venezuela tenha uma eleição, mas também que tenha uma democracia duradoura", explicou.

"Este não é um processo fácil, mas é um processo possível", acrescentou Figuera, presidente da Assembleia eleita em 2015, reconhecida pelos Estados Unidos como órgão legislativo legítimo.

"Acreditamos que o cumprimento deste roteiro, com o acompanhamento dos Estados Unidos, sem dúvida levará nosso país ao progresso", afirmou.

As divergências entre Figuera e Machado sobre o rumo e o ritmo das negociações são públicas.

Após a captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa em 3 de janeiro, o presidente Donald Trump declarou abertamente que o principal objetivo era recuperar o controle da riqueza petrolífera e retomar sua exploração.

Rubio, por sua vez, anunciou um processo em três etapas: estabilização econômica, principalmente com a abertura da exploração petrolífera a interesses estrangeiros, negociação política e eleições.

"Também estamos muito satisfeitos de ver o progresso por meio dos investimentos no setor petrolífero", afirmou Machado à imprensa.

Questionada sobre quando serão realizadas eleições no país sul-americano, Figuera respondeu: "Vamos garantir o caminho e o roteiro para que haja eleições".

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