Qui, 08 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta08/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Rubio planeja reunião com autoridades da Dinamarca na próxima semana para discutir Groenlândia

Reunião foi solicitada pelo Ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, e sua contraparte groenlandesa, Vivian Motzfeldt

Reportar Erro
O secretário de Estado americano, Marco RubioO secretário de Estado americano, Marco Rubio - Foto: Fadel Senna / POOL / AFP

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que planeja se reunir com autoridades dinamarquesas na próxima semana, após a administração do presidente americano, Donald Trump, reafirmar a intenção de assumir o controle da Groenlândia, a estratégica ilha ártica que é um território autônomo da Dinamarca e rica em matérias-primas críticas.

"Trump não é o primeiro presidente dos EUA que examinou ou considerou como poderíamos adquirir a Groenlândia", disse na quarta-feira, 7.

O Ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, e sua contraparte groenlandesa, Vivian Motzfeldt, haviam solicitado uma reunião com Rubio, de acordo com um comunicado postado na terça-feira no site do governo da Groenlândia. Pedidos anteriores para uma reunião não foram bem-sucedidos, disse a nota.

Leia também

• Trump avalia "ativamente" a compra da Groenlândia

• Apetite de Trump pela Groenlândia submete Otan a forte pressão

• Países europeus reforçam apoio à Groenlândia, destacam princípios da Otan e cobram EUA

Rubio disse a um grupo seleto de legisladores dos EUA que era a intenção da administração republicana eventualmente comprar a Groenlândia, em vez de usar força militar. Fonte: Associated Press.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter