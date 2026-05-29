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Conflito

Rubio recebe chanceler do Paquistão em meio às negociações com o Irã

Nenhum dos dois falou com a imprensa

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secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, cumprimenta o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar (à esquerda), na Sala de Tratados do Departamento de Estado, antes de uma reunião em 29 de maio de 2026secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, cumprimenta o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar (à esquerda), na Sala de Tratados do Departamento de Estado, antes de uma reunião em 29 de maio de 2026 - Foto: Mandel Ngan / AFP

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, reuniu-se nesta sexta-feira (29) com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, em meio às negociações para um acordo preliminar que visa o fim da guerra com o Irã.

Nenhum dos dois falou com a imprensa.

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A reunião no Departamento de Estado com o chanceler do Paquistão, Ishaq Dar, cujo país está mediando as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, ocorre poucos dias após a visita de Rubio à Índia, rival histórico do Paquistão.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, indicou na noite de quinta-feira que há "avanços" na direção de um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, mas a agência de notícias iraniana Tasnim informou que o acordo "ainda não está pronto".

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