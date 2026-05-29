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Conflito Rubio recebe chanceler do Paquistão em meio às negociações com o Irã Nenhum dos dois falou com a imprensa

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, reuniu-se nesta sexta-feira (29) com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, em meio às negociações para um acordo preliminar que visa o fim da guerra com o Irã.

Nenhum dos dois falou com a imprensa.

A reunião no Departamento de Estado com o chanceler do Paquistão, Ishaq Dar, cujo país está mediando as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, ocorre poucos dias após a visita de Rubio à Índia, rival histórico do Paquistão.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, indicou na noite de quinta-feira que há "avanços" na direção de um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, mas a agência de notícias iraniana Tasnim informou que o acordo "ainda não está pronto".

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