Conflito

Rubio tacha de 'inaceitável' incursão de drones russos na Polônia

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. - Foto: Saul Loeb / POOL / AFP

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou neste sábado (13) como "inaceitável" a incursão de 17 drones russos no espaço aéreo da Polônia ocorrida esta semana.
 

"A questão é saber se esses drones tinham como objetivo específico ir à Polônia. Se for esse o caso, se as evidências nos levarem a isso, então obviamente seria uma escalada maior", disse Rubio a repórteres em Washington.

