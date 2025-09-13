Conflito
Rubio tacha de 'inaceitável' incursão de drones russos na Polônia
"A questão é saber se esses drones tinham como objetivo específico ir à Polônia. Se for esse o caso, se as evidências nos levarem a isso, então obviamente seria uma escalada maior", disse Rubio a repórteres em Washington
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou neste sábado (13) como "inaceitável" a incursão de 17 drones russos no espaço aéreo da Polônia ocorrida esta semana.
