diplomacia

Rubio tem "esperanças" sobre cúpula Trump-Putin no Alasca

O secretário de Estado dos Estados Unidos também classificou o cessar-fogo como "crucial"

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, durante entrevista coletiva na Irlanda Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, durante entrevista coletiva na Irlanda  - Foto: SAUL LOEB / POOL / AFPa

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira (14) que tem "esperanças" sobre a cúpula de sexta-feira no Alasca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia.

"Para alcançar a paz, acho que todos reconhecemos que será necessário um diálogo sobre garantias de segurança (...) sobre disputas territoriais", disse Rubio após assinar um acordo de cooperação contra a imigração irregular com o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, em Washington.

"A esperança do presidente (Trump) é interromper os conflitos para que essas negociações possam ocorrer", acrescentou Rubio, que chamou o cessar-fogo de "crucial".

