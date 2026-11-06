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Internacional Rubio vai participar de reunião do G7 na próxima semana A reunião, que acontece na próxima segunda e terça-feira, vai oferecer aos aliados de Washington a oportunidade de sondar a postura do governo Trump neste novo cenário

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, vai viajar à França na próxima semana para a reunião de ministros das relações exteriores do G7, informou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (6), em um momento de forte pressão devido às guerras no Oriente Médio e na Ucrânia.

Trata-se da primeira viagem ao exterior de Rubio desde a derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, que desferiram um duro golpe no presidente Donald Trump ao conceder aos democratas o controle total do Congresso.

A reunião, que acontece na próxima segunda e terça-feira, vai oferecer aos aliados de Washington a oportunidade de sondar a postura do governo Trump neste novo cenário.

A viagem do chefe da diplomacia americana a Paris vai acontecer de 8 a 10 de novembro. As conversas entre as sete principais economias avançadas aconteceriam em Marselha, mas foram transferidas para a capital francesa por questão de logística, informou a chancelaria da França.

O encontro de ministros vai reunir representantes do G7 e de países parceiros, como Brasil, Arábia Saudita, Egito, Coreia do Sul e Ucrânia. A presidência francesa do Grupo será concluída no fim do ano e os Estados Unidos assumirão o comando na sequência.

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