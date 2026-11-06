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Internacional

Rubio vai participar de reunião do G7 na próxima semana

A reunião, que acontece na próxima segunda e terça-feira, vai oferecer aos aliados de Washington a oportunidade de sondar a postura do governo Trump neste novo cenário

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, participa da primeira sessão plenária da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 em Atlanta, Geórgia, em 30 de outubro de 2026O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, participa da primeira sessão plenária da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 em Atlanta, Geórgia, em 30 de outubro de 2026 - Foto: Megan Varner/POOL/AFP

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, vai viajar à França na próxima semana para a reunião de ministros das relações exteriores do G7, informou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (6), em um momento de forte pressão devido às guerras no Oriente Médio e na Ucrânia.

Trata-se da primeira viagem ao exterior de Rubio desde a derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, que desferiram um duro golpe no presidente Donald Trump ao conceder aos democratas o controle total do Congresso.

A reunião, que acontece na próxima segunda e terça-feira, vai oferecer aos aliados de Washington a oportunidade de sondar a postura do governo Trump neste novo cenário.

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A viagem do chefe da diplomacia americana a Paris vai acontecer de 8 a 10 de novembro. As conversas entre as sete principais economias avançadas aconteceriam em Marselha, mas foram transferidas para a capital francesa por questão de logística, informou a chancelaria da França.

O encontro de ministros vai reunir representantes do G7 e de países parceiros, como Brasil, Arábia Saudita, Egito, Coreia do Sul e Ucrânia. A presidência francesa do Grupo será concluída no fim do ano e os Estados Unidos assumirão o comando na sequência.

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