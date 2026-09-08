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DIPLOMACIA Rubio visita Colômbia em viagem para reforçar influência dos EUA na América Latina Secretário deverá se reunir com o presidente Abelardo de la Espriella, um admirador de Trump que promove uma linha dura contra o crime

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chega à Colômbia nesta terça-feira (8), primeira parada de uma viagem pela América Latina para se reunir com líderes alinhados a Donald Trump.

Washington ganhou um novo aliado na região com a recente posse do presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, um admirador de Trump que promove uma linha dura contra o crime.

Rubio se reunirá com o presidente, um milionário de 48 anos e advogado que derrotou a esquerda nas eleições de junho, em uma base militar na cidade caribenha de Barranquilla.

O novo governo colombiano fortalece os laços com seu principal aliado militar após a relação turbulenta entre Trump e seu antecessor, o esquerdista Gustavo Petro.

Em seu primeiro mês de mandato, De la Espriella lançou um plano para usar bombardeios para enfraquecer os poderosos cartéis de cocaína e encerrou as negociações de paz iniciadas por Petro.

Seu governo autorizou operações militares conjuntas com os Estados Unidos e, em agosto, recebeu o chefe do Comando Sul dos EUA para discutir sua estratégia de combate ao tráfico de drogas. Também se juntou ao Escudo das Américas, a coalizão de países liderada por Trump para combater o tráfico na região.

Segundo o Departamento de Estado, o objetivo da viagem é "fortalecer a cooperação na luta conjunta contra o narcoterrorismo" e "aprofundar as relações comerciais" com Colômbia, Peru e Equador.

Rubio também discutirá em Barranquilla os esforços de reconstrução após o devastador terremoto de 10 de agosto, que matou mais de 330 pessoas na Colômbia, segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

O terremoto destruiu escolas, hospitais e milhares de casas em diversas cidades. De la Espriella solicitou assistência dos EUA e a suspensão de tarifas para facilitar as obras de reconstrução.

A reunião "mostra o início da reconstrução de uma aliança estratégica com os Estados Unidos, nosso principal parceiro na região", disse o chanceler da Colômbia, Omar Bula, em um vídeo compartilhado com a imprensa.

Rubio viajará então para Quito para se encontrar com o presidente, Daniel Noboa, e para Lima para uma reunião com a presidente, Keiko Fujimori.

Doutrina "Donroe"

A visita do secretário de Estado ocorre após uma onda de vitórias eleitorais de candidatos de direita na América Latina.

Desde o retorno do republicano à Casa Branca em janeiro de 2025, diversos países, incluindo Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador e Honduras, iniciaram ou confirmaram uma transição para governos conservadores.

Washington demonstra sua clara intenção de influenciar a região latino-americana em nome da "doutrina Donroe", uma combinação do primeiro nome de Donald Trump com o sobrenome de James Monroe, o presidente americano que designou a América Latina como esfera de influência dos EUA há mais de dois séculos.

Essa ambição faz parte da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, da qual Rubio, de ascendência cubana e cuja esposa tem raízes colombianas, é o principal artífice.

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