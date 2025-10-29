Rui Costa chega ao Alvorada para discutir com Lula megaoperação contra CV no Rio de Janeiro
Encontro ocorre um dia depois da ação policial mais letal da história do Estado
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, por volta das 9h30 desta quarta-feira, 29, ao Palácio da Alvorada para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles vão discutir a megaoperação realizada na terça (28) no Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho, que deixou, ao menos, 64 mortos, incluindo quatro policiais, nos complexos da Penha e do Alemão, na operação mais letal da história do Estado.
Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, Lula e Rui conversaram por telefone assim que o presidente pousou em Brasília, na noite de ontem, após chegar de viagem de Kuala Lumpur, na Malásia. O presidente ficou incomunicável durante o trajeto, e uma reunião de emergência para tratar sobre a operação foi conduzida pelo ministro da Casa Civil e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, no Palácio da Alvorada.