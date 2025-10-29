Qua, 29 de Outubro

VIOLÊNCIA NO RIO

Rui Costa chega ao Alvorada para discutir com Lula megaoperação contra CV no Rio de Janeiro

Encontro ocorre um dia depois da ação policial mais letal da história do Estado

Rui Costa chega ao Alvorada para discutir com Lula megaoperação contra CV no RioRui Costa chega ao Alvorada para discutir com Lula megaoperação contra CV no Rio - Foto: Evaristo Sá/AFP/Arquivo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, por volta das 9h30 desta quarta-feira, 29, ao Palácio da Alvorada para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles vão discutir a megaoperação realizada na terça (28) no Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho, que deixou, ao menos, 64 mortos, incluindo quatro policiais, nos complexos da Penha e do Alemão, na operação mais letal da história do Estado.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, Lula e Rui conversaram por telefone assim que o presidente pousou em Brasília, na noite de ontem, após chegar de viagem de Kuala Lumpur, na Malásia. O presidente ficou incomunicável durante o trajeto, e uma reunião de emergência para tratar sobre a operação foi conduzida pelo ministro da Casa Civil e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, no Palácio da Alvorada.

