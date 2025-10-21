Rumo à Universidade: projeto reúne 600 estudantes da rede pública em aulão de revisão para o Enem
Evento gratuito ocorre em 1º de novembro, no salão do Clube Universitário da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife
O sonho de ingressar em uma universidade vai ganhar um novo impulso no próximo dia 1º de novembro, quando um aulão gratuito será realizado pelo Projeto Rumo à Universidade (PRU), que pretende reunir 600 estudantes da rede pública.
Celebrando os 33 anos do PRU, o evento gratuito ocorre no salão do Clube Universitário da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife, das 9h às 19h30.
Com inscrições abertas no Sympla até 29 de outubro, a iniciativa é uma das revisões disponíveis para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado para os estudantes em 9 e 16 de novembro.
Ao longo da data, serão promovidas resolução de questões do Enem por professores voluntários, além de atividades laborais, apresentações musicais, stand-up, lanches e momentos de descontração, com o objetivo de unir aprendizado, cultura e convivência em um ambiente de incentivo e acolhimento.
Este ano, o aulão contará com a presença de estudantes de Bezerros, Timbaúba, Belo Jardim e Tamandaré, municípios que receberam anteriormente o PRU no Município, ação itinerante que leva aulas e conteúdo preparatório ao interior para ampliar o alcance do projeto e o sonho de acesso à universidade.
Para a coordenadora do PRU, Luciana Nunes, o aulão é símbolo da força e da continuidade de um trabalho que atravessa gerações.
“O PRU nasceu de um sonho coletivo e segue firme há 33 anos, transformando vidas e construindo oportunidades. O aulão é nossa forma de celebrar a educação pública, os estudantes e todos que acreditam no poder do conhecimento”, disse a coordenadora.