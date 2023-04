Rupert Murdoch cancela planos de casamento, diz imprensa

A- A+

O magnata dos meios de comunicação Rupert Murdoch e a higienista dental que se reinventou como locutora de rádio conservadora cancelaram seus planos de casamento, informou a revista Vanity Fair nesta terça-feira (4).

Murdoch, de 92 anos, anunciou seu compromisso há menos de um mês, ao declarar ao tabloide New York Post, que é de sua propriedade, que iria se casar com Ann Lesley Smith para passar "a segunda metade de suas vidas juntos".

Mas a Vanity Fair, citando fontes anônimas próximas a Murdoch, informou que os planos de casamento foram interrompidos repentinamente. Segundo uma das fontes, o magnata não gosta das ideias evangélicas de Ann Lesley, de 66 anos.

A cerimônia estava prevista para o verão (no hemisfério norte), um ano depois do divórcio de Murdoch de sua quarta esposa, a modelo Jerry Hall.

O australiano, cujo império inclui The Wall Street Journal, Fox News e outros meios de comunicação, tem uma fortuna de mais de 20 bilhões de dólares (pouco mais de 100 bilhões de reais), segundo a Forbes.

No mês passado, ele se mostrava entusiasmado com a relação. "Eu estava muito nervoso. Eu temia me apaixonar, mas sabia que esta seria a última vez. É melhor que seja", declarou ao New York Post. "Estou feliz."

O casal se conheceu no ano passado em um evento que ele organizou em um vinícola de sua propriedade na Califórnia.

"Em perspectiva, não é meu primeiro rodeio. Chegar perto dos 70 significa estar na última metade", disse Ann Lesley. "Esperei o momento certo. Os amigos estão felizes por mim."

Murdoch, que tem seis filhos, esteve casado pela primeira vez com Patricia Booker, uma comissária de bordo australiana, de quem se divorciou no final dos anos 1960.

Sua segunda esposa foi a jornalista Anna Torv, com quem esteve por mais de 30 anos, antes de se divorciar em 1999. O terceiro casamento, com Wendi Deng, terminou em 2013.

