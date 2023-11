Rupert Murdoch promete assumir "papel ativo" na News Corp ao entregar controle da empresa ao filho

A- A+

O influente magnata dos meios de comunicação Rupert Murdoch, que oficialmente passou o controle de sua empresa News Corp para seu filho Lachlan nesta quarta-feira (15), aos 92 anos, prometeu desempenhar um "papel ativo" na empresa.

"Espero continuar desempenhando um papel ativo na empresa", afirmou Murdoch durante uma assembleia geral de acionistas do grupo, do qual se tornará presidente emérito. Seu filho Lachlan, de 52 anos, assumirá o comando da empresa.

A News Corp opera em mídia (The Wall Street Journal, Dow Jones, New York Post) e na área editorial (HarperCollins) nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, com uma receita de US$ 10 bilhões (R$ 49 bilhões) em 2023.

Na sexta-feira, seu filho também assumirá a Fox Corporation, matriz da rede de televisão Fox News, uma referência para os conservadores nos Estados Unidos.

Durante a reunião de acionistas, Murdoch, cujos meios de comunicação foram acusados de fortalecer o populismo no Reino Unido e nos Estados Unidos ao apoiar o Brexit e a ascensão de Donald Trump, mencionou a liberdade de expressão.

"Não há dúvida de que todos devemos nos preocupar com a supressão do debate por uma elite intolerante que considera opiniões divergentes como anátemas", disse.

"Temos a sorte de viver em um país onde os sonhos ainda não estão sujeitos a regulamentação", acrescentou.

Em abril deste ano, a Fox News chegou a um acordo de US$ 787,5 milhões (R$ 3,8 bilhões) em um caso de difamação movido pela empresa de tecnologia eleitoral Dominion, que acusou a rede de divulgar alegações falsas conscientemente ligando suas máquinas de votação a uma conspiração para afetar as eleições americanas de 2020.

Lachlan assumirá o comando de um império encolhido, após a compra pela Disney em 2017 do grupo de entretenimento 21st Century Fox e seu amplo catálogo de filmes, no valor de US$ 66 bilhões (R$ 321 bilhões). Desde então, a Fox Corporation vem concentrando seus esforços em esportes e notícias.

