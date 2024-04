A- A+

Violência doméstica Russa é resgatada no Brasil após intervenção do consulado A suspeita é de que mulher era agredida física, emocional e psicologicamente pelo companheiro

Uma mulher de nacionalidade russa foi resgatada pela Polícia Civil de Minas Gerais após informações encaminhadas pelo consulado diante de denúncias por crimes de violência doméstica.

A suspeita é de que mulher, de 38 anos, era agredida física, emocional e psicologicamente pelo companheiro, de 35, no município de Coração de Jesus, no interior do estado.



A ação foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) que recebeu informações da Consulesa da Federação Russa em Belo Horizonte. Neste comunicado, foram detalhados os crimes praticados contra a estrangeira.



A vítima e a filha, uma criança de dois anos, foram resgatadas em Montes Claros, durante uma viagem periódica que era realizada para sacar valores enviados pela família da mulher.





Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada em situação de extrema vulnerabilidade psicológica, com hematomas pelo corpo e debilitada. Após a ação, agentes encaminharam a mulher ao Posto Médico-Legal para exame de lesão corporal.



À polícia, ela declarou que era obrigada pelo suspeito a entregar todo o dinheiro que recebia dos familiares russos. Os valores, segundo ela, eram posteriormente gastos pelo homem com bebidas alcoólicas. Diante disso, a mulher decidiu procurar a ajuda do consulado, que interveio e acionou as autoridades brasileiras.



De acordo com informações da polícia, a vítima declarou ter iniciado o relacionamento com o agressor ainda na Rússia. Em seguida, há cerca de três anos, ela veio morar no interior de Minas Gerais e, no Brasil, a filha do casal nasceu.



Agora, a Polícia Civil instaurou investigação para apurar os crimes de violência doméstica, constrangimento ilegal, lesão corporal, ameaça, injúria praticados, em tese, pelo investigado. Medidas protetivas foram solicitadas e as vítimas estão sob proteção policial em local seguro.

Veja também

Homenagem Repórter da Folha de Pernambuco é homenageada na Câmara do Recife