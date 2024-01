Rússia a tomada de pequena localidade de leste da Ucrânia

A- A+

O Exército Russo reivindicou nesta quinta-feira(18) a tomada de uma pequena localidade na região de Donetsk, leste da Ucrânia, demonstrando a crescente pressão que as forças de Moscou exercem no front há várias semanas.

“Na zona de Donetsk, as operações ativas realizadas pelas unidades do grupo ‘Sul’ permitiram a libertação da localidade de Veseloie”, indicou o Ministério Russo da Defesa no seu boletim diário sobre as operações na Ucrânia.

Esta localidade, onde viviam umas 100 pessoas antes do ataque russo que começou há quase dois anos, se encontra a vinte milhas ao nordeste de Bakhmut, cidade tomada por Moscou em maio de 2023 após um sangrento e uma longa batalha contra o Exército Ucraniano.

Desde então, ucranianos e russos se enfrentaram ao longo da linha de frente que apenas se moveu apesar da contraofensiva de Kiev no verão, com poucos avanços concentrados principalmente mais ao sul.

As autoridades russas, fortes após resistirem a múltiplos ataques ucranianos, mostraram-se mais otimistas nas últimas semanas, em um momento em que a economia nacional se orienta em grande medida para a produção de armas e munições para apoiar uma ofensiva.

O presidente Vladimir Putin reafirmou que os seus homens têm "a iniciativa" contra as forças de Kiev, que pedem cada vez mais munições e sistemas antiaéreos aos seus aliados ocidentais, em meio à tensão interna nos Estados Unidos e dentro da União Europeia.

Nesta quinta-feira, o ministro da Defesa Ucraniana, Rustem Umerov, alertou para a “escassez de munições” que, segundo ele, o seu Exército enfrenta.

