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Rússia acusa EUA e Israel de expandir guerra com Irã para região do Mar Cáspio

A diplomata citou o bombardeio, em 18 de março, ao porto iraniano de Anzali, no Mar Cáspio, como exemplo dessa escalada

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A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria ZakharovaA porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova - Foto: Maxim Shemetov / POOL / AFP

A Rússia manifestou preocupação com a ampliação da área atingida pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel no Irã, chegando ao Mar Cáspio, e alertou para o risco de uma escalada ainda maior do conflito no Oriente Médio.

"A coalizão americano-israelense continua escalando a guerra que eles próprios iniciaram no Oriente Médio, conduzindo a situação para uma escalada ainda maior", afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, em publicação no Telegram.
 

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A diplomata citou o bombardeio, em 18 de março, ao porto iraniano de Anzali, no Mar Cáspio, como exemplo dessa escalada. O local é um dos principais centros comerciais e logísticos da região e tem papel importante no comércio entre Rússia e Irã, incluindo o transporte de alimentos.

De acordo com a porta-voz, o ataque afetou interesses econômicos da Rússia e também de outros países banhados pelo Mar Cáspio, que mantêm conexões logísticas com o Irã por meio do porto. Ela ainda alertou que as ações podem arrastar países vizinhos para o conflito.

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