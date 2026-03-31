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Guerra no Oriente Médio Rússia acusa EUA e Israel de incitar árabes contra Irã e alerta para escalada ampla de conflito "O que observamos agora apresenta indícios de escalada para um conflito cada vez mais amplo, que alguns já chamam de 'nova guerra mundial'"

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, acusou Estados Unidos e Israel de tentarem instigar países árabes do Golfo contra o Irã, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. Segundo ele, "os EUA e Israel procuram impedir a normalização entre o Irã e seus vizinhos e até mesmo incitar" membros do Conselho de Cooperação do Golfo contra Teerã

De acordo com informações enviadas pelo pool de imprensa do Kremlin, organizado pela agência russa RIA Novosti, Lavrov afirmou ainda que há sinais de que a crise no Golfo Pérsico pode se ampliar. "O que observamos agora apresenta indícios de escalada para um conflito cada vez mais amplo, que alguns já chamam de 'nova guerra mundial'", disse.

O chanceler reiterou que o governo russo está disposto a atuar como mediador e defendeu uma solução diplomática, acrescentando que considera "inaceitável" o uso de força contra civis e infraestrutura.

Lavrov também teceu críticas ao Ocidente, afirmando que alguns países "perderam o senso de limites" ao reivindicar territórios alheios sem base legal. Como exemplo, citou declarações recentes de autoridades americanas. Segundo ele, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que a resolução do conflito no Oriente Médio depende do Irã e acusou Teerã de violar normas ao bloquear o Estreito de Ormuz. Dias antes, acrescentou, o presidente Donald Trump teria afirmado que não se importa com o direito internacional, guiando-se por sua própria "moral e instintos", pontuou.

O ministro acrescentou ainda que a ordem mundial está "em plena reconfiguração", sem entrar em mais detalhes.



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