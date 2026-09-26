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Internacional Rússia acusa Europa de se opor a paz na Ucrânia Moscou e Kiev intensificaram sua ofensiva, após o verão mais sangrento desde fevereiro de 2022

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou neste sábado a Europa de se opor sistematicamente aos esforços para a paz na Ucrânia, diferentemente, segundo ele, dos Estados Unidos.

Moscou e Kiev intensificaram sua ofensiva, após o verão mais sangrento desde fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em larga escala.

Lavrov acusou a Europa de tentar bloquear as conversas apoiadas pelo governo dos Estados Unidos. "A Europa faz tudo o que está ao seu alcance para obstruir as conversas de paz desejadas pelo governo Trump", afirmou, na Assembleia Geral da ONU.

Ataques russos e ucranianos deixaram 16 mortos nas últimas 24 horas, informaram hoje os dois países. Funcionários da ONU alertaram para o número crescente de vítimas civis da guerra.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou neste sábado que a Rússia aumenta sua ofensiva "a cada dia", e pediu novas sanções dos aliados contra Moscou.

"Querem simplesmente nos varrer do mapa", denunciou Oleksandr Gorlachev, 43, morador de Kiev.

'Escalada perigosa'

Antes de discursar na ONU, Lavrov se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, no primeiro encontro entre colegas dessa pasta desde antes da guerra.

A reunião ocorreu em um clima tenso, após Berlim acusar Moscou de enviar um drone carregado de explosivos ao aeroporto de Leipzig no mês passado. Desde então, os consulados dos dois países estão fechados.

Países europeus, entre eles a Alemanha, alertaram nos últimos dias para um aumento das sabotagens russas em seus territórios. Segundo um diplomata alemão, "Wadephul pediu que a Rússia abandone sua escalada perigosa relacionada com a Alemanha, Europa e Otan".

"Essa tentativa de aumentar a pressão não muda em nada a situação insustentável da Rússia: dezenas de milhares de soldados russos morrem todos os meses em uma guerra de posições sem esperança, enquanto a economia de seu país continua colapsando", disse o diplomata.

Berlim é uma das principais aliadas de Kiev, e Lavrov é um dos funcionários russos mais abertamente contrários ao Ocidente.

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