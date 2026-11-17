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GUERRA NA UCRÂNIA Rússia acusa França de "participação direta" na guerra na Ucrânia A ministra francesa delegada da Defesa, Alice Rufo, negou a acusação que qualificou como "absurda"

A Rússia estimou, nesta terça-feira (17), que a presença de soldados franceses na Ucrânia equivale a uma "participação direta" na guerra, acusação que a França considera "absurda".

Há meses existem pequenos contingentes de soldados franceses na Ucrânia para treinar militares ucranianos e cuidar da manutenção de equipamentos, indicou na segunda-feira à AFP uma fonte que pediu anonimato, confirmando uma informação revelada pela emissora RFI. A fonte acrescentou que isso exclui qualquer papel de combate.

"Não apenas franceses, nós sabemos. Expressamos nossa preocupação (...) isso já não se trata de apoio à Ucrânia, mas de participação direta na guerra", declarou o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, a jornalistas.

A ministra francesa delegada da Defesa, Alice Rufo, negou a acusação que qualificou como "absurda", destacando "a ausência de qualquer intenção de combate".

A missão, batizada de "Volia" e dirigida por um general, consiste em uma estrutura "leve e modulável", composta por "pequenos efetivos para missões curtas", segundo os interlocutores da RFI que falaram sob condição de anonimato.

Esses militares estão presentes pelo menos desde o verão de 2026, segundo a RFI.

Os países ocidentais apoiam Kiev em sua luta para repelir a invasão russa desde 2022, fornecendo equipamento, ajuda financeira e até informações de inteligência.

Nenhum soldado de países terceiros combate oficialmente ao lado da Ucrânia. Do outro lado, a Coreia do Norte enviou militares para participar dos combates na Rússia, na região de Kursk.

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