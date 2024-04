Rússia acusa Israel na ONU de 'atiçar' conflito regional com ataques na Síria

A- A+

A Rússia acusou Israel, nesta terça-feira (2), de "atiçar" o conflito no Oriente Médio e o criticou pelo ataque "inaceitável" ao consulado do Irã na Síria, no qual morreram ao menos 13 pessoas, declarou o embaixador russo nas Nações Unidas, Vasily Nebenzia.

Ao protestar perante o Conselho de Segurança da ONU contra a "violação flagrante" da soberania da Síria, o diplomata russo afirmou que seu país considera que "estas ações de agressão são pensadas para atiçar o conflito. São absolutamente inaceitáveis e devem cessar".

O embaixador da Argélia na ONU, Amar Bendjama, disse na reunião que "o objetivo desse ato - deliberado - é óbvio: responder às pressões internacionais por meio de uma escalada do conflito, que prolonga o massacre de palestinos por razões internas, políticas".

A maioria dos membros do Conselho condenou o ataque ao consulado iraniano em Damasco, enfatizando a inviolabilidade das instalações diplomáticas, mas sem mencionar Israel.

O ataque atribuído a Israel teve como alvo o prédio adjacente à embaixada iraniana no final da tarde de segunda-feira e matou pelo menos 13 pessoas, incluindo sete militares iranianos.

Teerã prometeu, nesta terça, retaliar. O ataque sem precedentes aumentou ainda mais as tensões no Oriente Médio durante a guerra na Faixa de Gaza.

