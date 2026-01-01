Qui, 01 de Janeiro

Rússia acusa Ucrânia de ataque com pelo menos 20 mortos na região de Kherson

Governador afirmou no Telegram que pelo menos 24 pessoas morreram e que "dezenas" ficaram feridas, e também publicou fotos nas quais é possível ver corpos carbonizados

Senhora caminha na região ucraaniana de Kherson, alvo de ataques Senhora caminha na região ucraaniana de Kherson, alvo de ataques  - Foto: Bulent Kilic/AFP/Getty Images

A Rússia acusou, nesta quinta-feira (1º), o exército de Kiev de ter realizado um ataque noturno com drones na parte da região ucraniana de Kherson controlada por Moscou, deixando pelo menos 20 mortos.

O Comitê de Investigação russo indicou em comunicado que um ataque "maciço" de drones ucranianos atingiu uma cafeteria na localidade de Jorly.

O governador da região meridional de Kherson nomeado por Moscou, Vladimir Saldo, afirmou no Telegram que pelo menos 24 pessoas morreram e que "dezenas" ficaram feridas, e também publicou fotos nas quais é possível ver corpos carbonizados.

 

