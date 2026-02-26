Qui, 26 de Fevereiro

GUERRA NA UCRÂNIA

Rússia afirma não ter 'prazos' para acabar com guerra na Ucrânia

Negociadores russos e ucranianos viajaram a Genebra para conversas separadas com autoridades americanas como parte do tenso processo de negociação promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Presidente da Rússia, Vladimir PutinPresidente da Rússia, Vladimir Putin - Foto: Hector Retamal/AFP

A Rússia afirmou, nesta quinta-feira (26), que não tem "prazos" para chegar a um acordo que ponha fim à guerra na Ucrânia, pouco antes do início de uma reunião de alto nível em Genebra entre representantes americanos e ucranianos para preparar uma nova rodada de negociações.

Negociadores russos e ucranianos viajaram a Genebra para conversas separadas com autoridades americanas como parte do tenso processo de negociação promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma tentativa de pôr fim a mais de quatro anos de conflito.

O negociador-chefe da Ucrânia, Rustem Umyerov, informou sobre o início da reunião com os enviados americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, centrada em questões econômicas do pós-guerra e nos "preparativos para a próxima rodada de negociações trilaterais com a participação da parte russa".

Diversas rodadas de negociações não conseguiram produzir um acordo para encerrar o pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que deixou centenas de milhares de mortos e feridos, milhões de ucranianos deslocados para o exterior e destruição generalizada.

A Rússia, que ocupa 20% do território ucraniano, quer ter o controle total da região ucraniana de Donetsk (leste), exigência que Kiev descarta por considerá-la equivalente a uma rendição.

"Vocês ouviram algo nosso sobre prazos? Nós não temos prazos, temos tarefas. E estamos cumprindo-as", declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, segundo agências de notícias estatais.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, também afirmou ser muito cedo para fazer "previsões".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou repetidamente que uma reunião com seu homólogo russo, Vladimir Putin, é necessária para chegar a um acordo sobre questões-chave.

Peskov reiterou nesta quinta-feira que Moscou não aceitará uma cúpula presidencial até que as negociações estejam concluídas, e somente então assinará um acordo alcançado entre as equipes de negociação.

O assessor econômico do Kremlin, Kirill Dmitriev, também tem uma reunião marcada com Witkoff e Kushner em Genebra, de acordo com uma fonte citada na quarta-feira pela agência de notícias estatal russa Tass, mas não há indícios de que terá contato com a delegação ucraniana.

Bombardeios russos antes das negociações
O encontro na Suíça foi precedido por mais uma noite de ataques russos na Ucrânia e pela troca de restos mortais de soldados mortos em combate.

A Rússia anunciou ter entregado mil corpos de soldados ucranianos a Kiev em troca dos restos mortais de 35 militares russos.

Moscou disparou cerca de 420 drones e 39 mísseis contra o país vizinho, deixando dezenas de feridos, incluindo crianças, anunciou Zelensky na rede X. A maioria dos mísseis foi interceptada, mas causaram danos a infraestruturas cruciais e edifícios residenciais em oito regiões, especificou.

Em Kiev, jornalistas da AFP ouviram explosões no meio da noite durante os ataques aéreos russos.

Na noite de quarta-feira, Zelensky e Trump conversaram por telefone durante 30 minutos sobre a reunião em Genebra e os preparativos para novas negociações trilaterais, agendadas para o "início de março", segundo o presidente ucraniano.

As negociações, baseadas em um plano americano apresentado no final do ano passado, estão paralisadas principalmente devido à situação no Donbass, a região industrial no leste da Ucrânia que tem sido o epicentro dos combates.

A Rússia insiste em obter o controle total da região de Donetsk, mas a Ucrânia se opõe e se recusa a assinar um acordo sem garantias de segurança que impeçam a Rússia de invadi-la novamente.

