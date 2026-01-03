Sáb, 03 de Janeiro

EUA ATACA VENEZUELA

Rússia afirma que ação militar dos EUA na Venezuela é 'preocupante e condenável'

"A hostilidade ideológica triunfou sobre o pragmatismo dos negócios", acrescentou Serguei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia

O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

A Rússia condenou neste sábado (3) a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, afirmando que não havia justificativa para o ataque e que a "hostilidade ideológica" prevaleceu sobre a diplomacia.

"Na manhã de hoje [sábado], os Estados Unidos cometeram um ato de agressão armada contra a Venezuela. Isso é profundamente preocupante e condenável", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

"A hostilidade ideológica triunfou sobre o pragmatismo dos negócios", acrescentou.

