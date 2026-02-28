Sáb, 28 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado28/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Rússia afirma que ataque ao Irã pode desatar uma 'catástrofe'

"Washington e Tel Aviv se lançaram de novo em uma perigosa aventura que aproxima a região de uma catástrofe humanitária, econômica e - tampouco podemos descartá-lo - radiológica", informou a chancelaria russa

Reportar Erro
Kremlin, sede do governo russo Kremlin, sede do governo russo  - Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

A Rússia denunciou, neste sábado (28), os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã como uma "aventura perigosa" que ameaça o Oriente Médio com uma "catástrofe".

"Washington e Tel Aviv se lançaram de novo em uma perigosa aventura que aproxima a região de uma catástrofe humanitária, econômica e - tampouco podemos descartá-lo-  radiológica", informou a chancelaria russa em um comunicado.

Leia também

• Irã levará inimigos ao arrependimento, diz embaixador do país no Brasil

• Príncipe herdeiro do Irã chama ataque conjunto dos EUA e Israel de 'intervenção humanitária'

• Irã revida ataque conjunto e lança mísseis contra Israel e bases americanas

"As intenções dos agressores são claras e foram formuladas abertamente: destruir a ordem constitucional e o governo de um Estado que lhes é indesejável e que tem se negado a se submeter ao ditado da força e do hegemonismo", acrescentou o ministério russo das Relações Exteriores.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter