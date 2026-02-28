Conflito
Rússia afirma que ataque ao Irã pode desatar uma 'catástrofe'
"Washington e Tel Aviv se lançaram de novo em uma perigosa aventura que aproxima a região de uma catástrofe humanitária, econômica e - tampouco podemos descartá-lo - radiológica", informou a chancelaria russa
A Rússia denunciou, neste sábado (28), os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã como uma "aventura perigosa" que ameaça o Oriente Médio com uma "catástrofe".
"Washington e Tel Aviv se lançaram de novo em uma perigosa aventura que aproxima a região de uma catástrofe humanitária, econômica e - tampouco podemos descartá-lo- radiológica", informou a chancelaria russa em um comunicado.
"As intenções dos agressores são claras e foram formuladas abertamente: destruir a ordem constitucional e o governo de um Estado que lhes é indesejável e que tem se negado a se submeter ao ditado da força e do hegemonismo", acrescentou o ministério russo das Relações Exteriores.