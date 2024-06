A- A+

GUERRA Rússia afirma que conferência de paz sobre a Ucrânia apresentou resultado "zero" Rússia iniciou a ofensiva militar contra a Ucrânia em fevereiro de 2022

A conferência de paz sobre a Ucrânia, que reuniu mais de 90 países no fim de semana na Suíça, mas não contou com a presença da Rússia nem da China, apresentou resultado "zero", afirmou nesta segunda-feira o Kremlin.

"Se falarmos sobre os resultados deste encontro, estamos perto de zero", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, à imprensa.

Na opinião de Peskov, muitos participantes entenderam que "qualquer discussão séria não tem futuro sem a presença da Rússia".

A maioria dos países participantes assinou uma declaração final de apoio à independência e à soberania territorial da Ucrânia. Mas alguns, como Brasil, Índia e Arábia Saudita, optaram pela abstenção.

Peskov destacou que o presidente Vladimir Putin "segue aberto ao diálogo e a negociações sérias".

O presidente russo afirmou na semana passada que Moscou só participará em negociações de paz se a Ucrânia retirar suas tropas de quatro regiões do país, o que seria o equivalente a uma rendição de fato.

A Rússia iniciou a ofensiva militar contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

