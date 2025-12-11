A- A+

Guerra Rússia afirma que derrubou mais de 300 drones ucranianos

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou mais de 300 drones ucranianos nas últimas horas, em um dos ataques mais intensos de Kiev desde o início da ofensiva russa na ex-república soviética em fevereiro de 2022.

Entre os drones "interceptados e derrubados" pela defesa aérea russa, quase 40 seguiam para Moscou, informaram o ministério e o prefeito da capital, Serguei Sobyanin.

Os quatro aeroportos de Moscou interromperam temporariamente as operações, segundo a autoridade russa de aviação civil, a Rosaviatsia. Centenas de voos foram cancelados, adiados ou desviados para outros terminais, segundo as autoridades.

Na Ucrânia, a Força Aérea informou que 234 drones russos foram lançados contra o país, em particular contra as regiões de Poltava (centro-leste) e Odessa (sul). Os ataques provocaram incêndios em instalações do setor de energia.

O diretor executivo da Naftogaz, operadora estatal de gás na Ucrânia, disse na semana passada à AFP que o país poderia enfrentar o inverno mais difícil desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022.

Segundo ele, os ataques russos deste ano foram mais intensos e começaram mais cedo no período de frio, o que aumenta seu impacto.

