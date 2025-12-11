Rússia afirma que derrubou mais de 300 drones ucranianos
Entre os drones "interceptados e derrubados" pela defesa aérea russa, quase 40 seguiam para Moscou, informaram o ministério e o prefeito da capital, Serguei Sobyanin
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou mais de 300 drones ucranianos nas últimas horas, em um dos ataques mais intensos de Kiev desde o início da ofensiva russa na ex-república soviética em fevereiro de 2022.
Entre os drones "interceptados e derrubados" pela defesa aérea russa, quase 40 seguiam para Moscou, informaram o ministério e o prefeito da capital, Serguei Sobyanin.
Os quatro aeroportos de Moscou interromperam temporariamente as operações, segundo a autoridade russa de aviação civil, a Rosaviatsia. Centenas de voos foram cancelados, adiados ou desviados para outros terminais, segundo as autoridades.
Leia também
• Receita da Rússia com exportações de petróleo registra queda expressiva
• Petróleo fecha em alta, com ajustes pós-Fed e de olho no conflito Rússia-Ucrânia
• Rússia diz que declarações de Trump sobre a Ucrânia estão em sintonia com a postura do país
Na Ucrânia, a Força Aérea informou que 234 drones russos foram lançados contra o país, em particular contra as regiões de Poltava (centro-leste) e Odessa (sul). Os ataques provocaram incêndios em instalações do setor de energia.
O diretor executivo da Naftogaz, operadora estatal de gás na Ucrânia, disse na semana passada à AFP que o país poderia enfrentar o inverno mais difícil desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022.
Segundo ele, os ataques russos deste ano foram mais intensos e começaram mais cedo no período de frio, o que aumenta seu impacto.