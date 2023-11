A- A+

MUNDO Rússia afirma que impede "operações de desembarque" ucranianas na batalha do Dnieper Ucrânia anunciou que forçou o recuo de vários quilômetros do Exército russo na região

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, afirmou nesta terça-feira (21) que o Exército do país está impedindo "todas as operações de desembarque ucranianas" na margem ocupada do rio Dnieper, sul da Ucrânia, onde Kiev anunciou avanços recentemente.

"Todas as tentativas das Forças Armadas ucranianas de executar uma operação de desembarque na direção de Kherson fracassaram", afirmou o ministro, em referência à região do sul da Ucrânia onde o Dnieper constitui a linha da frente.

No domingo, a Ucrânia anunciou que forçou o recuo de vários quilômetros do Exército russo na região, após meses de uma contraofensiva infrutífera.

