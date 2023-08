A- A+

guerra na ucrânia Rússia afirma que impediu ataque de drones no Mar Negro Na semana passada, o Exército Russo afirmou que impediu outro ataque do mesmo tipo contra o "Serguei Kotov"

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta terça-feira (1°) que impediu um ataque noturno de três drones navais ucranianos contra seus navios de patrulha no Mar Negro, cenário de estresse entre Kiev e Moscou.

"Durante a noite, as Forças Armadas tentaram atacar, sem sucesso, com três drones navais o "Serguei Kotov" e "Vassili Bykov", navios de patrulha da Frota Russa do Mar Negro", afirmou o ministério em um comunicado.

"Os três drones navais do inimigo foram destruídos pelos disparos dos navios russos", acrescenta a nota do ministério, que localiza o ponto do ataque 340 km ao sudoeste de Sebastopol, na península anexada da Crimeia.

Os drones navais são aeronaves não tripuladas que operam na superfície da água e são pilotadas à distância. a. Moscou acusa Kiev com frequência de usar estes dispositivos, além de drones aéreos, para atacar alvos no Mar Negro.

Na semana passada, o Exército Russo afirmou que impediu outro ataque do mesmo tipo contra o 'Serguei Kotov'.

Em 17 de julho, a Ucrânia reivindicou um ataque com drones navais contra a ponte de Kerch, uma infraestrutura vital para as conexões entre a Rússia e a Crimeia.

No mesmo dia, a Rússia anunciou a saída do acordo internacional para facilitar a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro, cenário de elevada tensão desde então.

Moscou e Kiev alertaram que os navios que trafegam pelo Mar Negro podem ser considerados alvos objetivos militares caso prossigam para portos inimigos.

