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Conflito

Rússia afirma que interceptou drones lançados contra Moscou

Onda de ataques aconteceu poucos dias antes de uma reunião do presidente russo, Vladimir Putin, com os homólogos dos Estados Unidos e da China em Shenzhen

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Rússia afirma que interceptou drones lançados contra MoscouRússia afirma que interceptou drones lançados contra Moscou - Foto: Stringer/AFP

Quase 600 drones foram lançados contra a região de Moscou desde a noite de domingo (15), afirmou o prefeito da capital russa, que acrescentou que a maioria foi interceptada e 191 foram "neutralizados" quando se aproximavam da região.

Em uma série de mensagens publicadas no Telegram, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que a maioria dos drones lançados pela Ucrânia foi destruída "pelo sistema de defesa antiaérea do Ministério da Defesa".

Ele acrescentou que 191 drones foram "neutralizados em sua aproximação de Moscou". O prefeito não divulgou informações sobre danos ou vítimas.

As interceptações ocorreram depois que as forças ucranianas atacaram uma importante central petroquímica russa, uma refinaria de petróleo e um centro de produção militar como parte da campanha de Kiev de ataques em território russo.

A onda de ataques aconteceu poucos dias antes de uma reunião do presidente russo, Vladimir Putin, com os homólogos dos Estados Unidos e da China em Shenzhen.

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O encontro em Shenzhen, no sudeste da China, será o primeiro do tipo entre Putin, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, mas fontes americanas afirmaram que não esperam que a guerra de quase cinco anos da Rússia contra a Ucrânia seja abordada.

Também nesta segunda-feira (16), a Ucrânia atacou a ponte que liga a Rússia à península anexada da Crimeia, anunciou o chefe da administração local, designada por Moscou.

"O inimigo atingiu a ponte da Crimeia. Como consequência, a circulação ficará limitada, previsivelmente até o meio-dia", escreveu no Telegram Sergei Aksionov.

A ponte, por onde circulam trens e veículos, foi construída depois que a Rússia anexou ao seu território a península da Crimeia, no Mar Negro, em 2014.

A estrutura já foi alvo de vários ataques, o mais importante deles em outubro de 2022, com uma enorme explosão. Também foi atacada em 2023 e 2025.

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