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Guerra Rússia e Ucrânia Rússia afirma que notícia do envio de drones ao Irã é 'mentira' "Há tantas mentiras propagadas pela imprensa (...) Não preste atenção"

A Rússia chamou de "mentira" a informação do jornal Financial Times segundo a qual Moscou estaria prestes a enviar drones ao Irã.

O governo da Rússia é um próximo aliado do Irã, mas negou ter enviado ajuda militar ao país desde que Israel e os Estados Unidos atacaram a República Islâmica em fevereiro.

“Há tantas mentiras propagadas pela imprensa (...) Não preste atenção”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em resposta a uma pergunta da AFP.

Na publicação de quarta-feira, o Financial Times citou fontes dos serviços de inteligência dos países ocidentais que afirmaram que a Rússia estava prestes a entregar drones ao Irão e que concluiuia o envio no final de março.

Há algumas semanas, o jornal Washington Post informou que Moscou havia transferido informações de inteligência sensíveis para Teerã, incluindo a localização de navios e aviões militares americanos na região.

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