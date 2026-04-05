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Guerra Rússia afirma que oleoduto foi danificado em ataque ucraniano A Ucrânia intensificou seus ataques contra infraestruturas russas nos últimos meses

Um oleoduto próximo ao porto russo de Primorsk, na fronteira com a Finlândia, foi danificado em um ataque com drones ucranianos, anunciaram as autoridades russas neste domingo (5).

"Destroços (de drones derrubados) danificaram uma parte de um oleoduto próximo ao porto de Primorsk, informou no Telegram o governador da região de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, assegurando que não houve vítimas no ataque.

A Ucrânia intensificou seus ataques contra infraestruturas russas nos últimos meses.

Primorsk, situada entre a fronteira com a Finlândia e São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia, já havia sido atacada com drones em março, quando um incêndio irrompeu em um depósito de petróleo.

No entanto, esta região não é uma frente importante do conflito entre a Rússia e a Ucrânia iniciado em 2022.

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