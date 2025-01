A Rússia anunciou, nesta segunda-feira (27), que tomou o controle das tropas ucranianas de Nikolayevo-Darino, um povoado na região russa de Kursk, que as forças de Kiev tomaram em uma ofensiva lançada em agosto passado.

“No curso das operações ofensivas, unidades do Grupo de Tropas do Norte libertaram o assentamento de Nikolayevo-Darino”, um vilarejo na fronteira com a Ucrânia, disse o Ministério da Defesa russo.