Rússia afirma ter impedido ataque ucraniano a um de seus navios de guerra

A Rússia disse, nesta quarta-feira (24), ter impedido um ataque lançado por três lanchas ucranianas sem piloto contra um de seus navios de guerra na zona econômica marítima da Turquia – o mais recente de uma série de atos de sabotagem que Moscou atribui a Kiev.

"Hoje, às 5h30 (23h30 no horário de Brasília), as Forças Armadas da Ucrânia tentaram atacar, sem sucesso, o navio 'Ivan Khurs', da Frota do Mar Negro, usando lanchas sem piloto (...) na zona econômica exclusiva da Turquia", informou o Ministério de Defesa da Rússia no Telegram.