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Guerra Rússia afirma ter tomado bastião ucraniano de Kostyantynivka, no leste A batalha por essa cidade, que tinha cerca de 78 mil habitantes antes da guerra, é travada desde o fim de 2025, quando soldados russos começaram a se infiltrar lá

A Rússia afirmou nesta sexta-feira (3) que havia capturado a cidade ucraniana oriental de Kostyantynivka, um ponto estratégico na estrada que leva às últimas grandes cidades do Donbass sob controle de Kiev.

"Kostyantynivka foi completamente tomada. A cidade está agora totalmente sob nosso controle", declarou aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciando que o presidente Vladimir Putin havia conversado com os comandantes militares sobre o assunto.

A batalha por essa cidade, que tinha cerca de 78 mil habitantes antes da guerra, é travada desde o fim de 2025, quando soldados russos começaram a se infiltrar lá. Atualmente, constitui o principal esforço russo em uma frente de mais de 1 mil km de extensão.

Kostyantynivka é um dos últimos redutos no caminho em direção às grandes cidades de Kramatorsk e Sloviansk, sob controle ucraniano, cuja tomada é o objetivo final do Kremlin na região de Donbass.

Segundo Peskov, Putin visitou um posto de comando do Exército russo, onde ouviu o relatório de seu Estado-Maior e agradeceu aos soldados russos.

O porta-voz acrescentou que as forças russas também controlam agora a totalidade da província de Lugansk, no leste da Ucrânia, uma das duas que compõem Donbass, objetivo de Moscou.

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