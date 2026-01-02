A- A+

Guerra Rússia alcançou em 2025 seu maior avanço territorial na Ucrânia desde 2022 Segundo os dados destes think-tanks americanos especializados no estudo de conflitos, a Rússia conquistou mais de 5.600km² de território

As forças russas conseguiram seu maior avanço territorial na Ucrânia no ano passado desde 2022, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), que trabalha junto ao Critical Threats Project (CTP).

Segundo os dados destes think-tanks americanos especializados no estudo de conflitos, a Rússia conquistou mais de 5.600km² de território, uma superfície superior à soma dos avanços de 2024 e 2023. Estes 5.600 km² representam 0,94% do território da Ucrânia.

Isso inclui as áreas controladas pela Rússia, segundo Kiev e observadores militares, assim como as reivindicadas pelo exército de Moscou, mas não confirmadas.

Em 2022, as forças russas tinham tomado cerca de 64 mil km².

Apesar da intensificação dos esforços diplomáticos desde novembro em torno de um plano americano destinado a pôr fim ao conflito, os confrontos continuam.

Um plano de 20 pontos, negociados no final de dezembro entre Kiev Washington, prevê congelar a frente nas regiões de Zaporizhzhia e Kherson, no sul, assim como em Donetsk e Luhansk, no leste, que compõem o Donbass.

Em dezembro, Moscou conquistou 244 km², seu menor avanço mensal desde março, mas acelerou sua ofensiva no Donbass, região oriental que busca anexar.

Os fortes avanços alcançados desde a primavera, especialmente em novembro (701 km²), permitiram à Rússia superar os ganhos acumulados de 2024 (4.000 km²) e 2023 (580 km²).

A Rússia também avançou 131 km² na região de Zaporizhzhia, onde os bombardeios se intensificaram nos últimos meses.

No final de dezembro, Moscou controlava total ou parcialmente 19,4% do território ucraniano. Cerca de 7%, incluindo a Crimeia e áreas do Donbass, já estavam sob controle russo antes da invasão de fevereiro de 2022.

No entanto, a Rússia perdeu 125 km² na região de Kharkiv (leste) e 55 km² na de Dnipropetrovsk (centro-leste), duas zonas para as quais o plano americano propõe a retirada russa.

Estas reconquistas ucranianas são as mais importantes desde junho de 2023, quando as forças de Kiev realizaram uma ampla contraofensiva contra Moscou.

Veja também