MUNDO Rússia alerta EUA, Coreia do Sul e Japão sobre aliança de segurança contra Coreia do Norte "Advertimos contra blocos formados para isolar ou ameaçar outros", afirma o ministro Sergey Lavrov

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, alertou neste sábado os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão contra a formação de uma parceria de segurança que tenha como alvo a Coreia do Norte, durante visita ao aliado

"Advertimos contra a exploração desses laços para construir alianças direcionadas contra qualquer país, incluindo a Coreia do Norte e, claro, a Rússia", disse Lavrov a repórteres, segundo a agência estatal russa Tass.

Lavrov afirmou que a Rússia entende a decisão da Coreia do Norte de buscar armas nucleares. "As tecnologias usadas pela Coreia do Norte são resultado do trabalho de seus próprios cientistas. Respeitamos as aspirações da Coreia do Norte e entendemos os motivos pelos quais ela persegue o desenvolvimento nuclear", afirmou.

As relações entre Rússia e Coreia do Norte vêm se fortalecendo nos últimos anos, com a Coreia do Norte fornecendo tropas e munições para apoiar os russos, em troca de ajuda militar e econômica. Isso tem gerado preocupações a outros países, que temem que a Rússia também possa transferir aos norte-coreanos tecnologias sensíveis para programas nucleares e de mísseis do país.

EUA, Coreia do Sul e Japão têm ampliado ou retomado seus exercícios militares em resposta ao avanço do programa nuclear norte-coreano. Na sexta-feira, os três países realizaram um exercício aéreo conjunto envolvendo bombardeiros norte-americanos com capacidade nuclear próximo à Península Coreana.

Para a Coreia do Norte, os exercícios liderados pelos EUA são ensaios para uma invasão. Há muito tempo, o país argumenta que é forçado a desenvolver armas nucleares para se defender das ameaças militares americanas.



