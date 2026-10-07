Qua, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Rússia alerta para "informação falsa" diante de suspeitas de segundo caso de peste

A peste é uma doença infecciosa causada por bactérias, sua pulmonar é altamente contagiosa e pode ser fatal se não for tratada rapidamente

Reportar Erro
Rússia alerta para "informação falsa" diante de suspeitas de segundo caso de pesteRússia alerta para "informação falsa" diante de suspeitas de segundo caso de peste - Foto: HANDOUT / IRKUTSK ANTIPLAGUE RESEARCH INSTITUTE / AFP

A Rússia criticou a mídia, nesta quarta-feira (7), por mencionar um segundo caso suspeito de peste na Sibéria, e afirmou que a maioria das notícias sobre a situação consiste em "informação falsa".

Os Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a União Europeia (UE) pediram à Rússia que aja com transparência nesta questão.

A peste é uma doença infecciosa causada por bactérias. A variante pulmonar é altamente contagiosa e pode ser fatal se não for tratada rapidamente, segundo a OMS.

Nesta quarta-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também pediu esclarecimentos sobre "as informações veiculadas pela mídia que indicam que um segundo funcionário sofre de pneumonia de origem indeterminada".

Leia também

• Trump diz que vai conversar com Putin, após suspeita de peste

• OMS vê risco 'muito baixo' para Europa após suspeita de peste na Rússia

• Rússia descarta caso de peste pneumônica após morte de técnica de laboratório

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, pediu que se dê crédito apenas às declarações da agência russa de saúde pública, a Rospotrebnadzor.

"A mídia informa muito, e a imensa maioria do que está sendo divulgado sobre essa situação é informação falsa", disse Peskov aos jornalistas.

Peskov também afirmou que "não tinha informações" sobre uma solicitação formal de Washington para obter esclarecimentos sobre a situação e ressaltou que Moscou já havia informado a OMS a respeito.

O presidente americano, Donald Trump, disse que planeja uma conversa por telefone "muito em breve" com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para tratar dessa situação.

Ao ser questionado sobre o assunto, porém, Peskov declarou que essa conversa "não foi objeto de discussões concretas por enquanto".

O alerta foi acionado na semana passada, quando veio a público a notícia de que Daria Shipilova, uma funcionária de 28 anos do Instituto de Combate à Peste de Irkutsk, havia morrido de peste.

O veículo russo People of Baikal, citando fontes anônimas próximas aos serviços de segurança regionais, afirmou na sexta-feira que a mulher poderia ter contraído peste pneumônica por meio de um tubo de ensaio quebrado.

Até 200 pessoas com quem ela teve contato estão em quarentena, acrescentou o veículo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter